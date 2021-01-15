صفعة جديدة لأعداء الوطن.. زيارة بوقادوم لأنغولا تظهر ضعف دبلوماسية الجزائر

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أظهرت زيارة صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر لعدد من الدول الإفريقية ضعف ديبلوماسية الجارة الشرقية التي يبدو أن أموالها لم تعد تغري عددا من رؤساء الدول و الحكومات التي كانت تعلن مقابلها دعمها للأطروحات الانفصالية لعصابة قطاع الطرق.

و فشل بوقادوم في استصدار اعتراف جديد لأنغولا بالكيان الوهمي “البوليساريو”، حيث و في الوقت الذي أعلنت صحف و قنوات موالية للنظام العسكري الجزائري عن خلاصات زيارة وزير خارجيتهم لأنغولا و تأكيدهم على دعم الأخيرة للبوليساريو، بادرت أنغولا بسرعة للرد من خلال بلاغ رسمي.

و أعلنت وكالة الأنباء الانغولية الرسمية بأن محادثات وزير الخارجية الجزائري بوقادوم مع نظيره الأنغولي، انصبت حول جهود مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين.

و لم تشر وكالة الأنباء الأنغولية لموضوع الصحراء المغربية ، عكس القنوات و الصحف الرسمية الجزائرية التي روجت لأكاذيب تظهر و بجلاء ضعف ديبلوماسية الجزائر التي أضحت تلجأ لترويج الأكاذيب و الإشاعات للتغطية على فشلها بعد أن انقلبت موازين القوى بالقارة السمراء.

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