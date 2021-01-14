سطات…فيروس كورونا يغلق ثانوية تأهيلية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت مصادر هبة بريس، عن تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالثانوية التأهيلية ابن عباد التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، وعليه تم اعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام انطلاقا من صباح غد الجمعة، كبديل عن النمط التربوي الذي كان قائما بالمؤسسة.

قرار اعتماد التعليم عن بعد الذي اتخذته الثانوية التأهيلية المعنية بتنسيق تام مع المديرية الاقليمية والاكاديمية الجهوية، يأتي ضمانا للاستمرارية البيداغوجية وتأمين الزمن المدرسي، مستندا في الوقت ذاته على تقرير لجنة القيادة الإقليمية المتعلقة بتتبع تطور الوضعية الوبائية بإقليم سطات، وتفعيلا لمضامين المذكرتين الوزاريتين 20/039 في شأن تنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة كورونا، والمذكرة 20/046 في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي.

كما يأتي في إطار تتبع ومواكبة الدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وكذا الحرص على ضمان وصحة سلامة الجميع، تفعيلا للتدابير الوقائية تفاديا لتفشي الفيروس في الوسط المدرسي

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