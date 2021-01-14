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مداهمة منزل “الشيخة طراكس” حيث كانت تقيم حفل خطوبتها

منذ يوم واحد
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هبة بريس ـ مراكش

كشفت مصادر مطلعة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن المصالح الأمنية والسلطة المحلية داهمت عشية يومه الخميس منزلاً كان يقام فيه حفل عقد قران المغنية الشعبية المعروفة ب ”الشيخة طراكس“.

وأضافت ذات المصادر أن المداهمة للمنزل الكائن بحي السعادة بمدينة بمراكش، تمت بعد ورود معلومات تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية بسبب تواجد حوالي 35 شخص داخل المنزل.

واسترسلت ذات المصادر أن المغنية الشعبية ”الشيخة طراكس“ نشرت مقاطع فيديو، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والتواصل الاجتماعي بموقع ”أنستغرام“، يخص حفل عقد القران الأمر الذي عجل بتسريب المعلومة للمصالح المختصة التي انتقلت لعين المكان و فعلت القانون في حق المخالفين عبر تسجيل غرامات مالية في حقهم.

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‫2 تعليقات

  1. احيانا الإنسان يصيبه الغرور ويتنسى انه وراءه قانون لا يمكن الدوس عليه.

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