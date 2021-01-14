بورصة الدار البيضاء تُغلق تداولاتها على وقع الارتفاع

هبة بريس ـ و م ع

أغلقت بورصة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تداولاتها على وقع الارتفاع، بفضل النتائج الجيدة للشركات الأكثر رأسملة في البورصة، وخاصة اتصالات المغرب والتجاري وفا بنك وإسمنت المغرب وشركة استغلال الموانئ ـ مرسى المغرب.

ففي نهاية تداولات حصة اليوم، حقق مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بـ 0,57 في المائة، مسجلا 11.326,79 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد ربح 0,59 في المائة، ليستقر في 9.225,74 نقطة.

وبدوره تقدم مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,67 في المائة، مسجلا 926,07 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بـ 0,88 في المائة، محققا 10.343,84 نقطة.

فيما قفز “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,54 في المائة، مسجلا 9.761,12 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 “، فقد سجل تقدما بـ 0,91 في المائة، ليستقر في 863,1 نقطة.

وباستثناء بنك إفريقيا الذي تراجع مؤشره ب 0,2 في المائة، وتأمين الوفاء الذي بقي دون تغيير، فبقية الشركات الأكثر رأسملة في البورصة (8 شركات) أنهت تداولات اليوم على وقع الارتفاع.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، سجلت أقوى الارتفاعات لهذا اليوم، في قطاع “الكيمياء” الذي تقدم بـ 3,08 في المائة، ليكون أقوى ارتفاع في جلسة اليوم، بفضل الأداء الجيد لشركة “سنيب” التي سجلت زائد 3,29 في المائة، إلى جانب قطاع ” الهندسيات و التجهيزات الصناعية ” بـزائد 2,13 في المائة، مدفوعا بالنتيجة الإيجابية لـ” دلاتر لفيفي المغرب” بزائد 3,98 في المائة.

وضمن القائمة، أيضا، قطاع “البناء، ومعدات البناء” الذي ربح 1,21 في المائة، مدفوعا بالأداء الجيد لـ”لافارج هولسيم المغرب” بزائد 1,91 في المائة، و”سوناصيد” بزائد 1 في المائة، و”جيت كونتراكترز” بزائد 0,68 في المائة، و”إسمنت المغرب” بزائد 0,31 في المائة، و”إفريقيا للصناعات” بزائد 0,02 في المائة.

وعلى مستوى قطاع “الأبناك” الذي ارتفع خلال تداولات هذا اليوم بـ 0,91 في المائة، تقدم البنك الشعبي المركزي (زائد 2,44 في المائة)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (زائد 0,78 في المائة)، والتجاري وفا بنك (زائد 0,72 في المائة)، مما مكن من تعويض الانخفاض الذي سجله مصرف المغرب (ناقص 0,73 في المائة)، وبنك إفريقيا (ناقص 0,2 في المائة).

في حين سجلت أقوى الانخفاضات في مؤشر قطاع “التجهيز الالكتروني والكهربائي” الذي خسر 1,99 في المائة، ليكون أقوى انخفاض في حصة اليوم، متبوعا بقطاع “الترفيه والفندقة” بناقص 1,73 في المائة، و”المشروبات” بناقص 1,49 في المائة، و”المشاركة والترويج العقاري” بناقص 1,35 في المائة.

وتبعا للنتائج الإيجابية المسجلة هذا اليوم، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 137,46 مليون درهم، سجلت بالأساس في السوق المركزي، إذ بلغ إجمالي حجم الأسهم 101,38 مليون درهم فيما بلغ حجم السندات المتداولة 36,07 مليون درهم.

وعلى مستوى القيم، سجل التجاري وفا بنك إجمالي تداولات بلغ 19,72 مليون درهم، بينما سجلت اتصالات المغرب 16,56 مليون درهم، وشركة استغلال الموانئ ـ مرسى المغرب 6,51 مليون درهم، وكوسومار 6,26 مليون درهم .

وفي نهاية تداولات حصة هذا اليوم، استقرت رأسملة البورصة في حوالي 586,53 مليار درهم.

وسجلت أقوى الارتفاعات لتداولات الأسهم من طرف ” مجموعة م2م” (زائد 4 في المائة، 819,5 درهم)، و” دلاتر لفيفي المغرب” (زائد 3,98 في المائة، 40,54 درهم)، و” سنيب” (زائد 3,29 في المائة، 487,95 درهم)، وشركة “مكروداتا” (زائد 2,84 في المائة، 615 درهم)، و” البنك الشعبي المركزي” (زائد 2,44 في المائة، 250 درهم).

أما أقوى الانخفاضات فسلجت لدى “كولورادو” (ناقص 3,69 في المائة، 46,7 درهم)، و ” سطوكفيس شمال إفريقيا” (ناقص 3,46 في المائة، 10,61 درهم)، و” نكسانس المغرب” (ناقص 1,99 في المائة، 130,45 درهم)، و” الشركة المعدنية إميطير” (ناقص 1,91 في المائة، 2.000 درهم)، و” شركة مشروبات المغرب” (ناقص 1,88 في المائة، 2.400 درهم).

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