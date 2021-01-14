قبيل مباراته مع المغرب.. تبون يشجع منتخب بلاده لكرة اليد:”أنتم الأفضل وكلنا وراءكم”

هبة بريس – الرباط

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، قبيل لقائه مع نظيره المغربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد

وقال تبون في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”لكم منّي و من الشعب الجزائري كل الدعم و التشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية، في البطولة العالمية.”.

وأضاف :”متمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة.

أنتم الأفضل و كلنا وراءكم نشجعكم يا أبطال.”

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