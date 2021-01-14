قبيل مباراته مع المغرب.. تبون يشجع منتخب بلاده لكرة اليد:”أنتم الأفضل وكلنا وراءكم”
هبة بريس – الرباط
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، قبيل لقائه مع نظيره المغربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد
وقال تبون في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”لكم منّي و من الشعب الجزائري كل الدعم و التشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية، في البطولة العالمية.”.
وأضاف :”متمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة.
أنتم الأفضل و كلنا وراءكم نشجعكم يا أبطال.”
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7 تعليقات
ربحنا مباراة الصحراء بالضربة القاضية يابلهاء.
سيبقى المغرب سرطان اجسادكم و شوكة لن تسل من حلقومكم إلى أن تعودوا عن غيِّكم!
مسكين!!!!
لا أظن أن الرئيس يهتم كتيرا بمقابلة كرة اليد في هده الأحيان
احمق احمق احمق وسيبقى احمق الى نهايته وهو قريب من ذالك نعلة الله على اللي مايحشم
يا السيد بوتبون،ياخقود،يامن يشعل نار الفتنة بين الشعبين المغربى والجزاءرى، تدخلك ليس رياضيا صرف،وإنما لان المغرب فى الواحهة،
اينك لما هزم شباب الحزاءر امام نظيرهم المغربى ،الهزيمة التى كانت وراء اقصاءهم من دورى البطولة، وتسريح كل اللجنة التقنية للفريق
الرياضة يا بوتبون ليست سياسة بل هى وسيلة للترفيه وجمع الشعوب
يا تبون دع ا الرياضة لأنك لاعلاقتك بها، بل اتخدتها مطية ووسيلة لتازيم الوضع،وتدخلك ليس غريبا لأنك من يدور فى فلك العساكر.
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كرة اليد هي لراكم تلعبوا بها بالشعب ديالكم
يريد ان يهون على نفسه من الصدمة الصحراوية.