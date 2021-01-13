“جماعات” تطالب عائلة متوفي بكورونا بالأداء العاجل لمصاريف دفنه
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في خطوة غير مقبولة ، طالبت مجموعة الجماعات الترابية التشارك بإقليم النواصر من عائلة شخص توفي متأثرا بمضاعفات فيروس كوفيد19 من الأداء العاجل لمصاريف الدفن والقبر.
وحسب وثيقة إشعار صدرت عن وكيل مداخيل مجموعة الجماعات الترابية التشارك فقد تم تحديد استخلاص واجبات بيع الأرض والحفر والدفن في مبلغ 220 درهما.
وجاء في الوثيقة التي تبقى صحتها مرنبطة بتوضيح من ذات الجهة ” أنه وجب على عائلة المتوفي (ة) الذي تم دفنه بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء بتاريخ 14 دجنبر الماضي، الاتصال عاجلا بإدارة المقبرة لتسوية الوضعية وأداء المبلغ المذكور.
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تعليق واحد
و ما هو الغريب في الامر….اذا كانت الجبايات الجماعية تتضمن فصلا خاصا بمداخيل المقابر فكيف للموظف ان يعفي من يشاء و يطالب من شاء باالاداء …المعمول به اصدار الامر بالاداء دون تفكير و الباقي له قنواته الخاصة ….الجهل بالامور يدفع الانسان الى قول اي شئ…ما ينطبق على رخصة البناء ينطبق على رخصة الدفن !