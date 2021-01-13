عمدة البيضاء :”من واجبنا مساءلة شركة ليديك حول مدى الوفاء بالتزاماتها“

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قال رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، أنه من واجبهم كمنتخبين مساءلة الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي، كما أنه ومن واجبه مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع.

واسترسل رئيس الجماعة حسب البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، خلال اجتماع مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي عقد يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وخصص لمدارسة عدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة، لا سيما الفياضانات التي أعقبت التساقطات المطرية طيلة الاسبوع المنصرم، (استرسل) بأن مساءلة شركة ليديك هو طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- والتي تعتبر بموجبه المسؤولة الوحيدة عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة. على حد تعبير العماري.

وأضاف عبد العزيز العماري، أنه وطبقا للبنود المتضمنة لعقد التدبير المفوض مع شركة ليديك، فمن واجبه تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997.

وفي هذا السياق، منوه رئيس جماعة الدار البيضاء أيضا، بالاجتماع الهام للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات المنعقد يوم الجمعة 7 يناير 2021، والذي عرف نقاشا مهما، وتبادلا واسعا للمعطيات ووجهات النظر، كما توج بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي يتعين حسن تتبعها، وذلك سعيا إلى عدم تكرار ما جرى. وهي التوصيات التي تم استعراضها بعد ذلك وتدارسها ومناقشتها، واتخاذ جملة من القرارات في ضوئها.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 3 0