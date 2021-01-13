بشرى لأصحاب المطاعم.. العودة لاستقبال الزبائن بدءا من اليوم

هبة بريس – الرباط

أعلنت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، أنه يمكن لأرباب المطاعم ابتداء من اليوم الأربعاء، العودة لاستقبال الزبائن وتقديم الوجبات داخل المطاعم.

وأكد بلاغ للكونفدرالية، على ضرورة الاحترام التام التدابير الوقائية المنصوص عليها والالتزام بتوقيت الإغلاق المحددة في الثامنة مساء.

ونوهت الكونفدرالية في بلاغها بالمهنيين في القطاع على تفاعلهم الإيجابي مع القرارات والتزامهم بالتدابير الاحترازية.

هذا ويأتي إعلان الكونفدرالية تزامنا وقرار الحكومة مساء أمس الثلاثاء، بتمديد فترة العمل بالاجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا لاسبوع اضافي

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