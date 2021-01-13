أكادير.. معاناة زبناء “أمانة إرساليات” لا تنتهي وشغيلة بريد المغرب تعلن الإضراب

منذ 4 أسابيع
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكر زبناء ” أمانة إرساليات” بشكل كبير تدهور خدمات هذه الوكالة التابعة لبريد المغرب، معاناة يومية لا تنتهي، وتأخر في الدفع أو التسليم هو وضعية المرحلة، طوابير طويلة من الزبناء قد تكلفك نصف يوم لتسلم إرسالية أو طرد، ونفس الوضع عند محاولة الدفع، حتى تحولت هذه الوكالة الى كابوس حقيقي أمام زبناءها .

شغيلة بريد المغرب ترجع الوضعية الحالية ، الى خوضها إضراب مفتوح على إدارة ” التويمي”  احتجاجاً على تلكؤها  في الإستجابة لمطالب مستخدمي البريد.

يوم أمس الثلاثاء 12 يناير الجاري، شلت الحركة بوكالة ” أمانة إرساليات” بحي تلبورجت بمدينة أكادير، بعد أن دخل عمال، في وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم رافعين شعارات من قبيل (مامفاكينش .. النقابة تحاور و الإدارة تناور .. لا سلام لا استسلام المعركة إلى الأمام).

وحملت النقابات التي انتفضت ضد إدارة مؤسسة البريد التي يوجد على رأسها ” أمين بن جلون التويمي” ، كامل المسؤولية في هذا الإضراب للمدير العام، داعية البريديين والبريديات إلى الدخول في اعتصامات واحتجاجات بمقرات العمل.

و يطالب البريديون والبريديات بأكادير وبمختلف المدن المغربية بتحسين ظروف عملهم، وتمكينهم من مجموعة من الحقوق، كما طالبوا بالزيادة في الأجور والتي لم يشهدها القطاع منذ سنة 2011، بالرغم من استفادة قطاعات أخرى من هذا الإجراء، إلى جانب المطالبة بالتوقيع النهائي على تعديل القانون الأساسي للمستخدمين وإصداره بشكل رسمي، فضلا عن تحسين وضعية حاملي الشهادات وذوي الأقدمية وغيرها من المطالب.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب النقابات الغاضبة (النقابة الوطنية للبريد، النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك)، على إثر ما وصفته بـ”التطورات الخطيرة وغير المسبوقة، وارتكاب مجازر في حق البريديين في منحة الأسدس الثاني لسنة 2020، انتقاما منهم لممارستهم حقوقهم المكفولة دستوريا، وفرض سياسة الانتقام، عوض تغليب المصلحة العليا”.

وأدانت النقابات البريدية “استهداف العمل النقابي”، واستنكرت “غياب الإرادة في المفاوضات الجادة وتغليب سياسة الوعيد”، مؤكدة تشبثها بحقها في المفاوضة الجماعية المسؤولة والمتكافئة.

وفي خضم المواجهة بين الشغيلة و إدارة “التويمي” ضاعت حقوق زبناء هذه المؤسسة التابعة للدولة، فهناك من الزبناء من ضياع أشياءه، وهناك من يقول أن إرساليات تتعرض للضياع، وغيرها من الاتهامات التي وجهت لادارة بريد المغرب .

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‫2 تعليقات

  2. بريد المغرب كارثة عظمى نفس المشاكل حتى في الرباط ضياع الارساليات واتلافها وتسبب لاضرار وخيمة للزبناء والمواطنين

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