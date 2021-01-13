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عاجل.. جنايات طنجة تقضي باعدام قاتل الطفل عدنان

منذ 14 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء /الأربعاء في حق  “ع. ح” المتهم الرئيسي في قتل الطفل عدنان بوشوف بالاعدام  ،وذلك بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واخفاء جثة وتشويهها ، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف “.
كما حكمت المحكمة بالحبس في حق 3 متهمين والذين تابعتهم النيابة العامة بجنحة عدم التبليغ بأربعة أشهر حبسا نافذا
جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت شهر غشت الماضي على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بعد مسلسل اختفاء دام لازيد من اربعة ايام، حيث تم العثور عليه مقتولا ومدفونا في حديقة مجاورة لبيت أسرته.

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‫19 تعليقات

  1. نتمنى تطبيق الاعدام وفي اقرب وقت

  3. لم تحدد المحكمة تاريخ تنفيد الحكم؟ ؟ ؟

  6. الحكم في بلإعدام هو الأفظل ولاكن المرجو من المسؤلين أن لا يكون عفوا عن الإجرام……

  7. نريد تطبيق الإعدام عليه فورا و أمام الملاء ليبقى عبرة لمن اعتبر ،لأننا سامنا من هاولاء القتلة والذين يعبثون بالبلاد و العباد

  9. و يجب إضافة تهمة اللواط.لأن الجاني و الضحية من نفس الجنس.

  10. بسم الله… يجب أن يعدم أمام الملأ بل علا الهواء مباشر

  11. أتمنى أن ينفد الحكم في في هذا المجرم.

  12. يحيا القانون ،الموت لمن يفكر في القيام بهذه الافعال الدنيئة

  13. الحكم وحدة لا يكفي بل يجب التطبيق بل يجب ان يعدم بنفس الطريقة التى اعدم بها الطفل عدنان.

  15. نعم الإعدام لكن متى ينفذ هذا الإعدام في حق هذا المجرم لكي يرتاح منه المجتمع ويكون عبرة للآخرين وبقاء في السجن خسارة للميزانية ومتابع لحراس السجن. وفي شأن تنفيذ الإعدام يجب نعم يجب استفتاء الشعب وليس السماع إلى تهريج جمعيات عقوق الناس نعم جمعيات التهريج والكذب على الناس.

  16. الإعدام في القريب العاجل امام الملأ

  17. لا معنى لحكم إذا لم يطبق متى أصبح نهائيا. الإعدام نفسه لا يشفي غليل أهل الضحية بل وعامة الشعب الذي ما فتىء يطالب بتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم ضد القاصرين .

  19. يحيا العدل وبارك الله في هيئة الحكم.

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