عاجل.. جنايات طنجة تقضي باعدام قاتل الطفل عدنان

هبة بريس- مكتب طنجة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء /الأربعاء في حق “ع. ح” المتهم الرئيسي في قتل الطفل عدنان بوشوف بالاعدام ،وذلك بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واخفاء جثة وتشويهها ، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف “.

كما حكمت المحكمة بالحبس في حق 3 متهمين والذين تابعتهم النيابة العامة بجنحة عدم التبليغ بأربعة أشهر حبسا نافذا

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت شهر غشت الماضي على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بعد مسلسل اختفاء دام لازيد من اربعة ايام، حيث تم العثور عليه مقتولا ومدفونا في حديقة مجاورة لبيت أسرته.