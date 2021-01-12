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طنجة..قاتل الطفل عدنان يُغمى عليه والقاضي يرفع الجلسة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تعرض المتهم الرئيسي بقتل الطفل عدنان بوشوف، للاغماء خلال الجلسة التي تجري أطوارها في هاته الاثناء بمحكمة الاستئناف بطنجة ، حيث أمر القاضي برفع جلسة المحاكمة مؤقتا.

وكان محامي المطالب بالحق المدني بصدد تقديم مرافعته ، حيث استهل مرافعته بوصف بشاعة الفعل الجرمي الذي هز الرأي العام الوطني والدولي، قبل ان يفقد المتهم الرئيسي توازنه ويغمى عليه، اضطر بعدها قاضي الجلة الى رفعها مؤقتا.

ويتابع المتهم الرئيسي بتهم “الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واخفاء جثة وتشويهها ، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف ، بالاضافة الى التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة الاخرين والمتعلقة بعدم التبليغ عن وقوع جريمة.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت شهر غشت الماضي على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بعد مسلسل اختفاء دام لازيد من اربعة ايام، حيث تم العثور عليه مقتولا ومدفونا في حديقة مجاورة لبيت أسرته.

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تعليق واحد

  1. لماذا لم يغمى عليه لحظة اعتدائه الوحشي على هذا الطفل الشهيد؟!

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