خلال 72 ساعة الأخيرة …25 مليون شخص يقبلون على تطبيق ”التيليغرام“

هبة بريس

كشف تطبيق تيليغرام عبر رسالة وجهها اليوم لزبنائه أنه تم تسجيل إقبال 25 مليون مستخدم جديد على التطبيق خلال ال 72 ساعة الأخيرة، معلنا بلوغه 500 مليون مستخدم حالي.

ويأتي هذا الإقبال الكبير على تحميل التطبيق بعد مطالبة تطبيق واتساب الذي تعود ملكيته لموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، في رسالة وجهتها لمتسخدمي التطبيق الموافقة على شروط استخدام جديدة تسمح له الحصول على معلومات وبيانات شخصية.

هذا وخلق قرار واتساب ضجة كبرى عبر العالم الأمر الذي دفع بملايين المستخدمين اللجوء لتطبيقات بديلة وعلى رأسها موقعي ”تلغرام“ و ”سنيال“.

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