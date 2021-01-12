المصلي: أعدنا 4000 شخص كانوا بالشارع إلى أسرهم خلال الجائحة

هبة بريس – الرباط

أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن عملية الوساطة الاجتماعية بين الأشخاص في وضعية الشارع وبين عائلاتهم، مكنت من إدماج أكثر من 4000 شخص طيلة فترة الجائحة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للأشخاص في وضعية الشارع، والعمل على إعادة إدماجهم.

وأضافت المصلي، أن الوزارة عملت على تجهيز أكثر من 160 فضاء استقبال، بفضل انخراط كل الجهات المعنية والمتدخلة، والتي مكنت إيواء ما يزيد عن 6000 شخص، مضيفة أنن هذه الحصيلة هي مدعاة للافتخار و محط تنويه من لدن الإعلام الدولي.

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