طنجة.. انطلاق محاكمة قتلة الطفل “عدنان بوشوف”

هبة بريس- مكتب طنجة

تجري في هاته ، اطوار محاكمة المشتبه في تورطه في مقتل الطفل عدنان بوشوف بمحكمة الاستئناف بطنجة حيث يمثل المشتبه بهم في الجريمة أمام قاضي الغرفة الجنائية الابتدائية.

وكان قاضي الغرفة الجنائية باستىنافية طنجة، قد أمر بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل عدنان ،بعد دخول المتهم الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي طنجة 1 “ساتفيلاج”، في إضراب عن الطعام دون معرفة الأسباب.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت شهر غشت الماضي على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بعد مسلسل اختفاء دام لازيد من اربعة ايام، حيث تم العثور عليه مقتولا ومدفونا في حديقة مجاورة لبيت أسرته.

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