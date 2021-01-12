برشلونة: مهاجرين مغربيين يلقيان حتفهما بسبب البرد القارس
يسير الإيحيائي _ هبة بريس
لقي مهاجرين مغربيين حتفهما ليلة الأحد _ الإثنين جراء موجة البرد القارس التي تجتاح إسبانيا هذه السنة.
وذكرت مصادر متطابقة أن الشابين المغربيين البالغين من العمر 32 _ 37 هما مهاجريين غير نظاميين ، شاءت الظروف أن يجدا نفسيهما عرضة للظروف القاسية بمدينة “برشلونة” دون مأوى ولا ملجأ ، حيث كانا ولمدة ليست بالقصيرة يفترشان الأرض ويلتحفان السماء مقاومين سوء الأحوال الجوية إلى أن إحتدت وصارت إنعكاساتها مؤثرة لدرجة الوفاة.
وفي الوقت الذي خيم الحزن والأسف على أفراد الجالية المغربية بسبب هذه الفاجعة، تعالت الأصوات مطالبة بفتح المراكز الإسلامية والمساجد في وجه هذه الفئة من المهاجرين وتوفير الوجبات الغذائية لهم على الأقل إلى غاية إنفراج الموجة الثلجية وتداعيتها القاسية التي تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأشخاص.
هذا وتشهد الجارة الإسبانية موجة غير مسبوقة من تساقط الزائر الأبيض الذي حول مدنها وشوارعها إلى مناطق مشلولة شبه خالية من الحركية المعهودة للمركبات والأشخاص اللهم فرق الإغاثة والانقاذ اللذان يسارعان الزمن لإعادة الأمور إلى طبيعتها، فيما تتضارب الأنباء عن إعلان العاصمة مدريد وضواحيها إلى منطقة منكوبة خلال الأيام القليلة القادمة.
6 تعليقات
الأخطاء النحوية حدث ولا حرج.مهاجران مغربيان عوض مهاجرين مغربين.لان المهاجران مبتدأ مرفوع بالألف مغربيان خبر مرفوع بالألف.إلى غير دلك من الأخطاء.عيب وعار أن تحسب نفسك صحفيا.
الى صاحب التعليق رقم 1 . عيب وعار أن تصحح لأسيادك بقلمك الذي لا يساوي ولو حرفا واحدا مما كتبه كاتب المقال. للتصحيح فقط كلتا الحالتين جائزتين وما ذليلك سوى نتاج جهلك المتواصل.
اسبانيا اصبحت مثل دول العالم الثالث لاتستطيع اواء الناس بدون مأوى خاصة خلال فصل الشتاء . هربوا من قدر الفقر بالمغرب وماتوا بقدر البرد.حقا لاملجأ الى الله الا إليه.انا لله وانا اليه راجعون.
المهم هو لخبر او هذاك صحيفي متخصص فصيغغة ونقل الخبر
وليس متخصصا في الفعل والفاعل والمبتدا والخبر
لاحظ يا معلم العربية حتى في اللغات الاجنبية يرتكب الصحفيون اخطاء فقط في المذكر والؤنت ول احد يحاسبهم ول ينتبه لذلك
لكننا قوم ننتقذ من اجل اانقذ ليس الا
إلى الأخ النحوي.
راه الجملة الفعلية مفيهاش المبتدأ و الخبر ؤالكاتب ره بدا المقال بالفعل .لقي .
الفعل والفاعل والمفعول به وشكرا.
على من يعتبرون أنفسهم صحفيين أن يرفعوا من مستوى لغتهم العربية فأخطاء مثل..لقي شابين مغربيين..لا يرتكبها حتى التلاميذ في المرحلة الابتدائية.