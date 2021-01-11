والي جهة البيضاء-سطات يتفقد حجم أضرار ”فياضانات البيضاء“

هبة بريس ـ و م ع

قام ” سعيد أحميدوش“ والي جهة الدار البيضاء –سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، يوم أمس الأحد، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بتراب الجهة للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

و زار الوالي، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي يضم على الخصوص عامل عمالة المحمدية وعامل إقليم مديونة، عددا من المناطق على مستوى النفوذ الترابي للمدينتين، خاصة التي تضررت بفعل السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة ما بين 5 و8 يناير الجاري.

وهمت هذه الزيارة كل من منطقة “بلوما” التابعة للمحمدية، والتي تضررت بفعل تجمع المياه في أحد المنحدرات، مما أثر على حركة التنقل بالطريق الرابطة بين المحمدية والدار البيضاء.

كما زار الوفد مطرح النفايات ومنطقة الهراويين بالنفوذ الترابي لإقليم مديونة، والتي اجتاحتها السيول مما خلف أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة. كما اطلع على الأشغال الجارية للتخفيف من آثار التساقطات المطرية.

وقدمت للوالي والوفد المرافق، شروحات تتعلق بالإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي تم اتخاذها للحد من الأضرار الناتجة سواء تعلق الأمر بالطرق و تصريف مياه الأمطار والبرك المائية التي تسهم في عرقلة السير.

وشكلت هذه الجولة الميدانية أيضا مناسبة لعاملي المحمدية وإقليم مديونة ومسؤولي شركة “لديك” المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء على مستوى الدار البيضاء الكبرى، لإطلاع الوالي على الوضعية الراهنة بشكل عام والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للحد من الآثار ذات الصلة.

وشملت الزيارة مجموعة من النقط المحورية على مستوى النفوذ الترابي لكل من عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وكذا عمالة مقاطعات مولاي رشيد، والتي تضررت بفعل السيول.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في اضطرابات على مستوى حركة النقل، وأضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة

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