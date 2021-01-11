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نشطاء ل”الكتاني”: “سنحتفل بالسنة الأمازيغية وسنواصل المطالبة بإعلانها عيدا وطنيا”

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب تدوينات الشيخ السلفي الحسن الكتاني حول الاحتفال برأس السنة الامازيغية والمطالب باعلانها عيدا وطنيا رسميا.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء معلقا على حديث “الكتاني” :”اسكاس امباركي.. الشيخ يفتي بعدم جواز الاحتفال بالسنة الأمازيغية، على أية آية قرآنية أو حديث نبوي اعتمد شيخنا الكريم ليخرج بهذه الفتوى الغريبة”.

وأضاف آخر:”الكتاني يعتبر أن اعلان السنة الأمازيغية عيدا وطنيا من شأنه تقسيم الشعب الواحد، ولا يعلم أن خرجات أمثاله هي التي تتسبب في ذلك، لذا سنحتفل بالسنة الامازيغية بكافة طقوسها وسنواصل المطالبة باعلانها عيدا وطنيا رسميا حتى يتحقق المطلب”.

هذا ويشار الى أن الشيخ الكتاني قال في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”الاحتفال بالسنة الامازيغية من شأنه تقسيم شعب واحد إلى شعوب متناحرة متباغضة بعدما وحدها الإسلام تحت رايته”

وأضاف في تدوينة أخرى “لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتبع رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أن يحتفل بالسنة الأمازيغية. وفق قوله

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تعليق واحد

  1. من انت يا كتاني حتي تمنع الامازيغ من التحتفال بتراتهم؟؟

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