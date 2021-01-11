الكتاني: الاحتفال بالسنة الامازيغية وجعلها عيدا وطنيا أمر مرفوض ولا يجوز

هبة بريس – الرباط

اعتبر الشيخ السلفي الحسن الكتاني، جعل السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، أمرا مرفوضا.

وقال الكتاني في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”الاحتفال بالسنة الامازيغية من شأنه تقسيم شعب واحد إلى شعوب متناحرة متباغضة بعدما وحدها الإسلام تحت رايته”

وأضاف في تدوينة أخرى “لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتبع رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أن يحتفل بالسنة الأمازيغية. وفق قوله

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