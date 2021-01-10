الصلح يفضي لتنازل ”برلماني البام” عن متابعة السيدة المتهمة بالسرقة

*في الصورة عبد اللطيف الزعيم *

هبة بريس – الرباط

تنازل دفاع البرلماني عبد اللطيف الزعيم، وصاحب شركة بيض حنان وأديبة، في شخص دفاعه محمد بشرى عن هيئة مراكش، عن متابعة السيدة المتهمة بسرقة البيض من ضيعة رجل الأعمال والتي توجد في حالة اعتقال .

وكشف وثيقة رسمية حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن عبد اللطيف الزعيم يتنازل عن الشكاية المفتوح لها ملف جنحي تلبسي عدد 2021/04، والمدرج بسجل 2021-01-13، وذلك لوقوع صلح بين الطرفين.

ويشار أن اتهامات صدرت في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، بالزج بسيدة تشتغل بضيعته في السجن بسبب سرقتها ل16 بيضة، الامر الذي دفع بنشطاء الى مطالبة الزعيم بالتنازل عن متابعة “المتهمة” لظروفها الاجتماعية.

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