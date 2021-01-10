الصلح يفضي لتنازل ”برلماني البام” عن متابعة السيدة المتهمة بالسرقة

منذ 13 ساعة
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*في الصورة عبد اللطيف الزعيم *

هبة بريس – الرباط

تنازل دفاع البرلماني عبد اللطيف الزعيم، وصاحب شركة بيض حنان وأديبة، في شخص دفاعه محمد بشرى عن هيئة مراكش، عن متابعة السيدة المتهمة بسرقة البيض من ضيعة رجل الأعمال والتي توجد في حالة اعتقال .

 

وكشف وثيقة رسمية حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن عبد اللطيف الزعيم يتنازل عن الشكاية المفتوح لها ملف جنحي تلبسي عدد 2021/04، والمدرج بسجل 2021-01-13، وذلك لوقوع صلح بين الطرفين.

ويشار أن اتهامات صدرت في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، بالزج بسيدة تشتغل بضيعته في السجن بسبب سرقتها ل16 بيضة، الامر الذي دفع بنشطاء الى مطالبة الزعيم بالتنازل عن متابعة “المتهمة” لظروفها الاجتماعية.

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‫5 تعليقات

  1. تنازل ليس حبا فيها او في الله بل حبا في كرسي البرلمان و الانتخابات على الابواب بعد فضحه في منصة التواصل الاجتماعي ومن لا يسامح في 16 بيضة كيف له ان يسامح في اجر يفوق000 30درهم سبحان الله اصبح من الكاضمين الغرض و العافون عن الناس رغم تمن 16 بيضة لا يساوي حتى تمن قلم دفاعه.

  2. نحن في دولة الحق والقانون. السيدة سرقت تعاقب ونريد معرفة البرلماني ماذا سرق من المال العام والضراءب ومحاسبته ومحاسبة أقرب الناس إليه على كل ثرواتهم .

  3. 16 بيضة والمرأة في السجن ؟؟ كارثة هذا القضاء المغربي . بالله عليكم واش هذا قضاء ؟ أصحاب النفوذ اللي بغاو يدوه للحبس يدوه ؟ والله العظيم هؤلاء الأوباش هما اللي كرهوني في بلادي وهجرتها من 30 عام . ولن أعود إليها أبدا ما دام هذا الفساد والظلم والحكرة فيها

  4. قبل ما تنوظ هاد الحايحا كون خلا ها فعزها وتنازل ولا تيبغيو غير التمرميد والشوها

  5. لو دهب مواطن عادي للدرك يشتكي سرقة 16 بيضة لزج به في مستشفى الامراض العقلية .لكن كما العادة ينضر لمكانة المشتكي هدا هو حالنا.

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