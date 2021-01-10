أكادير : إنتحار ” خمسيني” وكتب رسالة مؤثرة

*الصورة تعبيرية *

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم شخص على الانتحار، صباح اليوم الاحد 10 يناير الجاري، قرب حديقة بحي المسيرة بمدينة أكادير.

وقد تم العثور على جثة الهالك وهو متزوج ، معلقة بشجرة بحديقة، تاركا رسالة مؤثرة بجانب جثته، يؤكد فيها اقدامه على الإنتحار بسبب عوزه و تدهور حالته المادية.

وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان العناصر الأمنية وتم فتح تحقيق قضائي وإحالة الجثة على مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لاجراء تشريح عليها.

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