“أبحاث واعتقالات “.. الأمن يدخل على خطّ فوضى “حراس مواقف السيارات” بطنجة

*الصورة من الأرشيف *

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

دخلت المصالح الأمنية بطنحة، على خط “الفوضى” التي خلقها – ولايزال- بعض حراس مواقف السيارات بعدد من شوارع المدينة، وذلك استجابة لشكايات عدد من المواطنين بخصوص تواجد أشخاص مشبوهين في شكل” حراس سيارات” دون توفر هؤلاء على مايثبت هويتهم ، سلاحهم الوحيد سترة صفراء وصافرة يلف شريطها العنق.

وبحسب مصدر أمني ،وبتعليمات مباشرة من والي أمني طنجة ، وفي إطار محاربة الشوائب بالمدينة، تقوم المصالح الامنية بالتأكد من هويات عدد من الاشخاص الذين يدعون قيامهم بحراسة السيارات، ومدى قانونية الرخص الممنوحة لهم و أيضا تنقيطهم و البحث عن هوياتهم و سوابقهم القضائية،حيث تم توقيف احد الحراس و وضعه رهن الحراسة النظرية بعض أن تبين انه موضوع مذكرة بحث ، كما تم توقيف آخرين وهم حراس وهميين حجز لدى بعضهم مخدرات و أسلحة بيضاء.

المصدر ذاته، أردف أن عملية تمشيط لشوارع طنجة تقودها مصالح أمن طنجة تشمل الحراس النهاريين و الليليين و جميع النقط السوداء بالمدينة لتوقيف كل المشتبهين.

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