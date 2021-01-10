“أبحاث واعتقالات “.. الأمن يدخل على خطّ فوضى “حراس مواقف السيارات” بطنجة

منذ 7 ساعات
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*الصورة من الأرشيف *

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

دخلت المصالح الأمنية بطنحة، على خط “الفوضى” التي خلقها – ولايزال- بعض حراس مواقف السيارات بعدد من شوارع المدينة، وذلك استجابة لشكايات عدد من المواطنين بخصوص تواجد أشخاص مشبوهين في شكل” حراس سيارات” دون توفر هؤلاء على مايثبت هويتهم ، سلاحهم الوحيد سترة صفراء وصافرة يلف شريطها العنق.

 

وبحسب مصدر أمني ،وبتعليمات مباشرة من والي أمني طنجة ، وفي إطار محاربة الشوائب بالمدينة، تقوم المصالح الامنية بالتأكد من هويات عدد من الاشخاص الذين يدعون قيامهم بحراسة السيارات، ومدى قانونية الرخص الممنوحة لهم و أيضا تنقيطهم و البحث عن هوياتهم و سوابقهم القضائية،حيث تم توقيف احد الحراس و وضعه رهن الحراسة النظرية بعض أن تبين انه موضوع مذكرة بحث ، كما تم توقيف آخرين وهم حراس وهميين حجز لدى بعضهم مخدرات و أسلحة بيضاء.

 

المصدر ذاته، أردف أن عملية تمشيط لشوارع طنجة تقودها مصالح أمن طنجة تشمل الحراس النهاريين و الليليين و جميع النقط السوداء بالمدينة لتوقيف كل المشتبهين.

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‫2 تعليقات

  1. في الحقيقة نضطر لإعطاء هؤلاء تلك الدراهم حتى لا يعتدوا على سياراتنا، بعبارة أخرى هم من يجب أن نضع من يحرس سياراتنا منهم.

  2. انها الفوضى والتسيب كل واحد يرتدي سترة صفراء يبتز المواطنين بحيث لايخلوا شارع او زقاق من هؤلاء الذين نصبوا انفسهم حراسا رغم انف الجميع انها السيبة بمعنى الكلمة.

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