بعد إزالة الثلوج.. سلطات افران تعيد حركة المرور

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ ع المحياوي 

 

استنفرت أحوال الطقس البارد وتساقط الثلوج والأمطار بإقليم إفران منذ ليلة السبت / الأحد، السلطات الاقليمية و على رأسها لجنة اليقظة ، من أجل فتح المسالك الطرقية في وجه حركة السير ومواجهة تداعيات موجة البرد القارس واستباق أي حوادث محتملة.

و تأتي هذه العملية لتأمين مختلف التدخلات الرامية إلى فتح جميع المحاور الطرقية أمام حركة السير وفك العزلة عن الساكنة القروية والجبلية، كما  تمّ التدخل على مستوى محاور طرقية تشمل طرقا وطنية وإقليمية ٬ وأخرى مصنفة وغير مصنفة بالإقليم و فك العزلة عن الدواوير المعزولة والمحاصرة بسبب تساقط الثلوج من الأولويات .وما زالت عمليات إزاحة الثلوج بإقليم إفران متواصلة “في أحسن الظروف”، بفضل الجهود الجبارة لكافة المتدخلين المعنيين، وتعبئة الإمكانيات الضرورية بحضور عامل الاقليم بنفسه العين التي لا تنام.

وكانت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم افران قد عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا خصص لعرض التدابير والإجراءات الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد، وتسهيل فك العزلة عن المناطق الجبلية وذلك في إطار تفعيل مخطط العمل الإقليمي لتدبير ومواجهة موجة البرد، تزامنا مع التساقطات الثلجية والمطرية التي تعرفها مجموعة من المناطق بالإقليم.

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