صلاة خاصة من أجل نهاية كورونا

في طقس حمام الثلج السنوي بطوكيو.. صلاة خاصة من أجل نهاية كورونا

منذ 4 ساعات
1

هبة بريس ـ وكالات

شهدت طوكيو، اليوم الأحد، أحد طقوس ديانة شينتو، وهو النزول إلى حمام مياه مثلجة طلبا لنقاء الروح والصلاة من أجل انتهاء فيروس كورونا.

وشارك في الطقس السنوي هذا 12 شخصا فقط في ضريح تيبو-زو إيناري، بالمقارنة مع أكثر من 100 شخص في أوائل 2020، وذلك بسبب أزمة كورونا. ولم يسمح القائمون على الطقس بحضور مشاهدين

وبعد أداء بعض التمرينات للإحماء، وترديد الهتافات تحت سماء صافية، وفي جو سجلت درجة الحرارة فيه 5.1 درجة مئوية، نزل 9 رجال و3 نساء في حمام يمتلئ بالماء البارد وكتل كبيرة من الثلج.

وقال شينجي أوي، رئيس جماعة “يايوإيكاي” في الضريح بعد انتهاء الطقس: “صليت من أجل نهاية فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن”.

وتكافح اليابان لاحتواء زيادة طرأت في الآونة الأخيرة على الإصابات بالعدوى، وقد أعلنت طوكيو اليوم الأحد عن رصد 1494 حالة إصابة جديدة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ محدودة في طوكيو و3 مقاطعات مجاورة لها يوم الخميس، بما يضم حوالي 30 في المئة من سكان البلاد، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ويقام هذا الطقس الديني يوم الأحد الثاني من كل عام جديد منذ 66 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئاسة الجزائرية :عبد المجيد تبون يتوجه إلى ألمانيا للعلاج

الرئاسة الجزائرية :عبد المجيد تبون يتوجه إلى ألمانيا للعلاج

منذ ساعة واحدة
Photo of مكتب الادعاء الأمريكي بواشنطن يبدأ تحقيقات حول أحداث شغب الكونغريس

مكتب الادعاء الأمريكي بواشنطن يبدأ تحقيقات حول أحداث شغب…

منذ 4 ساعات
Photo of كندا تعلن حظر تجول في “كيبيك ” بهدف احتواء كورونا

كندا تعلن حظر تجول في “كيبيك ” بهدف احتواء…

منذ 5 ساعات
Photo of اسرائيل.. أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

اسرائيل.. أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 6 ساعات
Photo of وزير جزائري : تلقيت سبائك ذهبية من قادة الخليج وبعتها في السوق السوداء

وزير جزائري : تلقيت سبائك ذهبية من قادة الخليج…

منذ 7 ساعات
Photo of طوكيو تسجل 1494 إصابة جديدة بكورونا

طوكيو تسجل 1494 إصابة جديدة بكورونا

منذ 7 ساعات
Photo of إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

منذ 7 ساعات
Photo of الهند.. إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين حالة

الهند.. إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين حالة

منذ 8 ساعات
Photo of مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

منذ 8 ساعات
Photo of بايدن: منصب الرئيس ليس فوق القانون

بايدن: منصب الرئيس ليس فوق القانون

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق