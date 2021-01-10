الصورة من امام ضيعة البرلماني

اعتقال عاملة اتهمها مُشغلها بسرقة 16 بيضة .. نشطاء يحتجون بطريقتهم الخاصة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

احتج نشطاء بطريقتهم الخاصة أمام شركة للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم، بعد متابعة الاخير لعاملة لديه بتهمة سرقة 16 بيضة.

وحمل المحتجون أطباقا من البيض بكل منها ست عشرة بيضة ووضعوها أمام المعمل تحت عمود خرساني ثبت فوقه مجسم لدجاجة. وطالبوا بإطلاق سراح “المتهمة” الموجودة في سجن “الأوداية” ضواحي مدينة مراكش

وتعود ملكية المعمل إلى النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”.

و تثير هذه الواقعة الكثير من ردود الأفعال الساخرة والغاضبة في نفس الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم العاملة أمام الغرفة الجنحية داخل المحكمة الابتدائية لبن جرير، في حالة اعتقال، بتهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل” الذي يتهمها بسرقة 16 بيضة من معمله.

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‫3 تعليقات

  1. يقول المثل لي سرق بيضة يسرق بقرة.

  2. على السلطات اطلاق سراحها فورااااااااااا

    قبل ان يعلم العالم هذه الفضيحة،

    كما قال المصريون فضيحة بگلاگل

    خرجوهاانا نخلص داك البيض عشر مرات

  3. لصاحب المعمل الحق في متابعة كل من يسرق من معمله ولوكان شيئا يسيرا . تخيلوا لو تركها دون محاسبة لكثرت السرقات وتجرا الكثير من العمال على فعل دلك . من يسرق بيضة يسرق عجلا . صاحب المعمل كريم مع الكثيرين ولا يسرق المال العام ولهدا له الحق في العفو او المعاقبة . والان القاضي هو من له القدرة على التخفيف او التشديد في العقوبة .
    تدكروا انه بتعاطفنا هدا نساهم في التطبيع مع السرقة وننتج مواطنين فاسدين . ثم لمادا لانتعاطف مع عون السلطة القروي عندما يطلب رشوة مع العلم انه بكل تاكيد يقبض اجرا اقل لكثير مما تقبض هده العاملة – اجر عون السلطة القروي 1600 درهم مقابل العمل ليلا ونهارا

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