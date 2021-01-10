اعتقال عاملة اتهمها مُشغلها بسرقة 16 بيضة .. نشطاء يحتجون بطريقتهم الخاصة

هبة بريس ـ الرباط

احتج نشطاء بطريقتهم الخاصة أمام شركة للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم، بعد متابعة الاخير لعاملة لديه بتهمة سرقة 16 بيضة.

وحمل المحتجون أطباقا من البيض بكل منها ست عشرة بيضة ووضعوها أمام المعمل تحت عمود خرساني ثبت فوقه مجسم لدجاجة. وطالبوا بإطلاق سراح “المتهمة” الموجودة في سجن “الأوداية” ضواحي مدينة مراكش

وتعود ملكية المعمل إلى النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”.

و تثير هذه الواقعة الكثير من ردود الأفعال الساخرة والغاضبة في نفس الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم العاملة أمام الغرفة الجنحية داخل المحكمة الابتدائية لبن جرير، في حالة اعتقال، بتهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل” الذي يتهمها بسرقة 16 بيضة من معمله.

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