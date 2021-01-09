انهيار جرء من صومعة مسجد بحي لالة مريم بالبيضاء

هبة بريس

ادى انهيار جزء من صومعة مسجد الفتح بحي لالة مريم بمدينة الدار البيضاء، إلى خلق حالة من الرعب والهلع في نفوس المصلين خصوصا بعد تزامن الواقعة مع صلاة المغرب .

وحسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن التساقطات المطرية كانت سبباً مباشراً في سقوط جزء من صومعة المسجد ، الأمر الذي جعل العديد من المصليين يتركون الصلاة ويعودون لمنازلهم خشية من انهيار المسجد بكامله.

ويذكر أن عدد من المنازل تهاوت خلال اليومين الماضيين بمدينة الدار البيضاء، مخلفة عدد من الضحايا في الأرواح، وتشريد العديد من الأسر والعائلات التي وجدت في الشارع ملجأ لها تحت تساقطات الأمطار وبرد الشتاء مع غياب المسؤولين والمنتخبين الذين من المقروض فيهم توفير مأوى آمن للمواطنين في أزمة إنسانية صعبة.

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