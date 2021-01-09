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مديرية الأمن تُعيّن عبد الكبير فرح نائبا لوالي أمن طنجة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا يقضي بتعيين العميد الإقليمي للشرطة، عبد الكبير فرح الذي يشغر منصب رئيس مصلحة الشرطة القضائية، نائبا لوالي أمن طنجة.

وقضى عبد الكبير فرح سنوات من العمل وتحمل مجموعة من المسؤوليات من ضمنها رئيس المصلحة المذكورة بطنجة منذ سنة 2016، كما شغل نفس المنصب بمدينة العيون خلال 2012 فضلا عن سنوات من العمل في مصالح الشرطة القضائية الولائية بأكادير وكذا ئيس فرقة مكافحة المخدرات، كما يشهد للإطار الأمني، بكفاءته المهنية ونزاهته وحسن خلقه بين زملائه.

وبحسب مصادر عليمة، فقد تم تعيين بوتفاح رضوان في منصب رئيس فرقة الإستعلامات العامة بميناء طنجة المتوسط، إضافة أطر أمنية جديدة بالمدينة.

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