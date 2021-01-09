ولد الرشيد : زيارة شينكر إلى العيون تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمغربية الصحراء

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن الزيارة “التاريخية” التي قام بها مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، اليوم السبت للعيون، تؤكد دعم الولايات المتحدة “الواضح والصريح” لمغربية الصحراء.

وأكد السيد ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها “الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى العيون” منذ اندلاع النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء قبل أزيد من 40 عاما، مضيفا أن زيارة السيد شينكر إلى عاصمة الأقاليم الجنوبية تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها الاعتراف، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل صحرائه.

وأضاف “إنه موقف لا يشوبه أي غموض من جانب الولايات المتحدة بشأن سيادة المغرب على صحرائه، ويؤكد أيضا أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية”.

وكان السيد شينكر قد حل، صباح اليوم بمدينة العيون، حيث زار الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول، وكذا مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو).

كما حضر حفل إطلاق مركز “TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco”، المخصص لتطوير القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية، بهدف تشجيع تحول دائم عبر الرياضة.

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