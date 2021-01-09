وفاة 3 أشخاص جراء عاصفة ثلجية بمدريد

هبة بريس – وكالات

قضى ثلاثة أشخاص جراء عاصفة ثلجية ضربت إسبانيا وشلت العاصمة مدريد، على ما أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا السبت.

وقال غراندي مارلاسكا خلال مؤتمر صحافي “إن كان عدد الحوادث محدودا نسبيا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة اشخاص”.

وتشهد إسبانيا سقوط أكبر كمية من الثلج منذ 1971، ما أدى إلى إعلان الإنذار بالمستوى الأحمر صباح السبت في خمس مناطق من وسط البلاد من بينها منطقة مدريد.

وتم إغلاق محاور الطرقات وكذلك مطار باراخاس الدولي في مدريد، كما ألغيت جميع القطارات من وإلى العاصمة، فيما تواصل هطول الثلج في وسط إسبانيا.

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