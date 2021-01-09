نادي المولودية الوجدية ينفصل قانونيا عن المدرب عبد السلام وادو

منذ 6 ساعات
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هبة بريس : وجدة

قرر المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم الانفصال قانونيا عن عبد السلام وادو مدرب الفريق الاول للنادي.

وهذا، وخلال ندوة صحفية نظمها امس الجمعة 08 يناير الحاري، محمد هوار رئيس فريق مولودية وجدة لكرة القدم، صرح إنه اتفق مع عبد السلام وادو، على تعديل العقد، الذي يربط هذا الأخير بالنادي، كما أعترف بأنها وضعية صعبة ومعقدة، بسبب الخلاف مع المدرب الذي استنزف كل طاقاتنا، ونال منا الكثير.

وأكد هوار، في الندوة الصحافية : ” تفاجئت بتراجع المدرب وادو عن وعده ورفضه لهذا العقد الجديد، كما أعطى مهلة 24 ساعة للمدرب وادو من أجل تحديد موقفه، وإن رفض سيكون اللجوء للمحكمة الرياضية، أو أي هيئة أخرى، هو الحل بيننا”.

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‫2 تعليقات

  1. ماذا قدم المخترع و البطل علد السلام وادو للفريق الوجدي و لمدينة وجدة حتى يكون جزاءه : مليار …. و الله عيب و عار و حشومة … و زيدو من عندكم… المرجو النشر . و شكرا هبة بريس

  2. عسكري
    حرام ما فعله السيد وادو مع فريق مولودية وجدة، كان عليه أن لا ينسى سفر السيد هوار رغم الصعوبات للبحث عنه داخل أحياء فرنسا ليتعاقد معه، كان عليه أن يفكر لمصلحة هذا الفريق وليس التعنث وقسوحية الراس

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