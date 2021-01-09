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الرصاص يلعلع بسلا لإيقاف شخص هاجم الأمن بالسلاح الأبيض

منذ 51 ثانية
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان يحدث الفوضى بالشارع العام بحي سيدي موسي بسلا، قبل أن تتم محاصرته بمنطقة صخرية بشاطئ مدينة سلا، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وأسقط شرطيا على الأرض في محاولة لتعريضه لاعتداء خطير، وهو ما اضطر مفتش للشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه.

وأضاف المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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