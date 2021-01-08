الأحزاب المغربية بالخارج تتمسك بحق أفراد الجالية في التصويت

منذ 4 ساعات
1

*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس – الرباط

أعلنت تمثيليات الأحزاب السياسية المغربية في الخارج عن عقدها عدت اجتماعات للتداول في قضايا وانتظارات مغاربة المهجر، استحضر فيها منسيقي الأحزاب التوجيهات الملكية المتعلقة بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج (الخطابات الملكية ل 6 نوفمبر 2005 و 6 نوفمبر 2007، و 30 بوليوز 2015).

 

واستحضرت التنسيقية الوطنية أيضاً الفصول المتعلقة بمغاربة العالم والهجرة في الدستور 2011 (الفصول 16, 17, 18, 30, 163) ، و ‏الظرفية الحالية على المستوى الوطني والدولي، وانتظارات مغاربة العالم ودورهم في المساهمة في بلورة مستلزمات النموذج التنموي الجديد مع التأكيد من جديد على إن التمثيلية المؤسساتية لمغاربة العالم ضرورة وطنية و دستورية.

وقال بلاغ صحفي صادر عن التنسيقية التي تتكون من أحزاب، الحركة الشعبية، الإتحاد الدستوري، الاستقلال، الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، أنه وفي هذا الإطار، تم الإتفاق على القيام بمبادرات للترافع حول أحقية المشاركة المؤسساتية لمغاربة العالم و تفعيل مقتضيات الدستور و‏انصافهم بتمكينهم من إسماع صوتهم والتعبير عن أوضاعهم والمساهمة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين اينما كانوا .

كما أعلنت عن تحديد تاريخ 5 إلى 12 يناير 2021 ‏لعقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب، لقاء مع رؤساء فرق الأحزاب بمجلس النواب و مجلس المستشارين، لقاء مع الأمين العام لمجلس الجالية، لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقاء مع رئيس مجلس النواب، لقاء مع رئيس مجلس المستشارين، لقاء مع وزير الداخلية وأخيراً لقاء مع رئيس ‏الحكومة.

كما تقرر ‏عقد ندوة صحفية ‏ يوم 12 يناير 2021 من أجل تنوير الرأي العام المغربي وخصوصا الجاليه المغربية بالخارج ‏بنتائج هذه اللقاءات و رفع مذكرة للملك محمد السادس.

 

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنشاء “منطقة دفاع حساسة”.. مشروع موريتاني يُشدد الخناق على البوليساريو

إنشاء “منطقة دفاع حساسة”.. مشروع موريتاني يُشدد الخناق على…

منذ 4 ساعات
Photo of إسبانيا تعتزم تزويد المغرب بأجهزة لمراقبة الحدود البرية والبحرية

إسبانيا تعتزم تزويد المغرب بأجهزة لمراقبة الحدود البرية والبحرية

منذ 5 ساعات
Photo of خبير سياسي : تصريحات شينكر، بمثابة “صفعة” حقيقية للجزائرية

خبير سياسي : تصريحات شينكر، بمثابة “صفعة” حقيقية للجزائرية

منذ 6 ساعات
Photo of رفاق بنبعد الله: “هشاشة البنية التحتية بالبيضاء يتحملها مجلس المدينة و حذاري من الكارثة”

رفاق بنبعد الله: “هشاشة البنية التحتية بالبيضاء يتحملها مجلس…

منذ 9 ساعات
Photo of رفاق لشكر يهاجمون عمدة البيضاء: “تصريحاتك استخفاف بالمواطنين وتهرب من المسؤولية”

رفاق لشكر يهاجمون عمدة البيضاء: “تصريحاتك استخفاف بالمواطنين وتهرب…

منذ 10 ساعات
Photo of اتحاديو البيضاء: “فين مشات 3300 مليار لي وجه الملك لمشاريع الدار البيضاء ؟”

اتحاديو البيضاء: “فين مشات 3300 مليار لي وجه الملك…

منذ 13 ساعة
Photo of وهبي ل”هبة بريس”:”ردي على المشككين في إلغاء لائحة الشباب..انتظروا القانون الانتخابي”

وهبي ل”هبة بريس”:”ردي على المشككين في إلغاء لائحة الشباب..انتظروا…

منذ 14 ساعة
Photo of وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتمد خريطة المغرب كاملة

وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتمد خريطة المغرب كاملة

منذ 14 ساعة
Photo of بحضور بوريطة وشينكر .. افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة هذا الأسبوع

بحضور بوريطة وشينكر .. افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة هذا…

منذ 15 ساعة
Photo of حزب “الوردة” يفوز بالمقعد الشاغر في الانتخابات الجزئية بالراشيدية

حزب “الوردة” يفوز بالمقعد الشاغر في الانتخابات الجزئية بالراشيدية

منذ 16 ساعة

تعليق واحد

  1. اليوم على الجميع حكومة احزاب برلمانيين موظفين مواطنين توحيد الصفوف لمحاربة وباء كرونا والدفاع عن القضية الوطنية اولا والانتخابات فيما بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق