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طنجة.. توقيف “المنار” مروج هيروين

منذ 10 دقائق
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*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت فرقة الابحاث للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من توقيف شخص مشتبه به في ترويج المخدرات القوية بحي البرانص بطنجة .

الموقوف و الملقب ب ” المنار ” كان موضوع شكوك العناصر الامنية لتردد عدد من الاشخاص عليه بمنزله الكائن بحي البرانص ليتم تفتيش منزله و العثور به على 160 غرام من مخدر الهيروين خام و 40 غرام من نفس المخدر مجزئة و معدة للبيع و 5 هواتف نقالة و ميزان الكتروني ، و مبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع .

تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث معه في المنسوب اليه للوصول الى باقي امتدادات الشبكة التي تمده بالمخدرات القوية .

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