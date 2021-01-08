طنجة.. توقيف “المنار” مروج هيروين
*الصورة تعبيرية *
هبة بريس- مكتب طنجة
تمكنت فرقة الابحاث للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من توقيف شخص مشتبه به في ترويج المخدرات القوية بحي البرانص بطنجة .
الموقوف و الملقب ب ” المنار ” كان موضوع شكوك العناصر الامنية لتردد عدد من الاشخاص عليه بمنزله الكائن بحي البرانص ليتم تفتيش منزله و العثور به على 160 غرام من مخدر الهيروين خام و 40 غرام من نفس المخدر مجزئة و معدة للبيع و 5 هواتف نقالة و ميزان الكتروني ، و مبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع .
تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث معه في المنسوب اليه للوصول الى باقي امتدادات الشبكة التي تمده بالمخدرات القوية .
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