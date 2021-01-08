رفاق لشكر يهاجمون عمدة البيضاء: “تصريحاتك استخفاف بالمواطنين وتهرب من المسؤولية”

هبة بريس – الدار البيضاء

ردود فعل غاضبة تلك التي تلت الخروج الإعلامي ظهر يوم أمس لعبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء و الذي حاول خلال حديثه التنصل من المسؤولية عبر إلقاء اللوم بشكل كامل على الشركة المفوض لها تدبير قطاع السائل بالمدينة.

و من بين ردود الفعل القوية على تصريحات العماري، نجد ما تضمنه البلاغ الناري للكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء سطات و التي اعتبرت العمدة يتهرب من مسؤوليته و يستخف بالمواطنين.

و حمل اتحاديو جهة الدار البيضاء سطات في بلاغهم كامل المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء الذي عوض أن يرتقي بالمدينة إلى مصاف العواصم الدولية الكبيرة جعلها تتقهقر بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة.

و جاء في البلاغ أيضا أن الطين زاد بلة بسبب عدم تحمل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة في مراقبة شركات التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في هذا الإطار من أجل المحاسبة في ظل ما تنص عليه مضامين الاتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.

و ندد رفاق لشكر في الجهة بتنصل رئيس جماعة الدارالبيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، الأمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناءا عليها مع الناخبين.

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