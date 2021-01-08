*عبد اللطيف وهبي

وهبي ل”هبة بريس”:”ردي على المشككين في إلغاء لائحة الشباب..انتظروا القانون الانتخابي”

منذ 3 ساعات
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لبنى ابروك – هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، على أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي تقدم به حزبه والقاضي بإلغاء لائحة الشباب الوطنية.

وذكر وهبي في اتصال هاتفي مع هبة بريس، أن المعلومات التي توصل بها الحزب تفيد موافقة وزارة الداخلية على حذف لائحة الشباب الذي تتضمن 30 مقعدا وإضافتها الى لائحة النساء موزعة على غدد من الجهات.

وأشار وهبي، إلى أن عددا من الجهات خرجت وشككت وكذبت الخبر، لذلك، يضيف الأمين العام ل”البام” سننتظر خروج مشروع القانون الانتخابي لتأكيد الأمر.

هذا ويذكر أن عبد اللطيف وهبي اقترح خلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبل أسابيع مع زعماء الأحزاب السياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلغاء لائحة الشباب (30 مقعد) وإضافتها إلى اللائحة الوطنية للنساء.

ووفق مقترح وهبي، فإن المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية ستصبح 90 مقعدا، عوض 60 مقعدا المخصصة حاليا للنساء.

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تعليق واحد

  1. ربنا تريد أن تقول مباريات التوضيف. انا شخصيا لا أرى حزبا واحدا أو رجل سياسة يريد تغيير الوضع .مند الاستقلال والمسرحية تدور على ضهر الشعب .فساد محسوبية سرقة المال العام لا صحة ولا سكن ولا تعليم كل شيء اصلح في بد مافيا

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