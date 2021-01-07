برلمانية تلتمس من ”العثماني“ إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبر ملتمس موجه لرئيس الحكومة، سعيد الدين العثماني، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً ويوم عطلة مؤدى عنها.

وجاء في ملتمس النائبة البرلمانية، بأن الدستور المغربي لسنة 2011، أقر أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للمملكة، وهو ما كرس مشروعية قانونية الدفع بإقرار الحقوق الأمازيغية بالبلاد.

واسترسلت مؤكدة أنه ”سبق وتمت المطالبة من طرف العديد من الأطراف سواء فاعلين سياسين أو مجتمع مدني أو غيرها، بتخصيص يوم وطني للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وهو ما من شأنه أن يعطي مكتسبات الأمازيغية قيمتها الرمزية، وسيدفع بالتالي مكونات المجتمع إلى التعرف على الثقافة واللغة الأمازيغية عن كثب“.

وختمت، أنه وبناء على ذلك، تلتمس من رئيس الحكومة العمل على اتخاذ التدابير الازمة من أجب اقرار رأس السنة الأمازيغية الموافق ل13 يناير من كل سنة، عيداً وطنياً ويوم عطلة مؤدى عنه.

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‫2 تعليقات

  1. اش دارنا بالعربية باش نكملها بالامازيغية

  2. سيري شوفي اشنو خاص الناس ليعطاوك الصوت شوفي معاناتهم ،اش خاصك العريان ،اش غيدير المغرب بهاد العيد اش هاد التخلف،من حسن الحظ حيدو ليكم المعاشات كان ايكون عار تاخديه ،قمة الاعصاب انا امازيغي واطالب بالوقوف عن هذه التافاهات نحن مغاربة من طنجة الى الكويرة اوسلينا

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