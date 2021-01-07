أزمة قلبية تنهي حياة رئيس مكتب تصويت بالرشيدية

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الرشيدية

أسلم صباح اليوم الخميس 07 يناير الجاري رئيس مكتب تصويت بأولاد معطى الله بقيادة عرب الصباح زيز بإقليم الرشيدية روحه الى بارئها بعد أزمة قلبية مفاجئة أثناء أدائه لمهامه .

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن المتوفى كان يشغل قيد حياته تقني في مجال التعمير بالجماعة الترابية سيفا قيادة عرب الصباح زيز، وتم نقل جثته الى مستودع الاموات بمستشفى الصغيري حماني بالمعطي بمدينة أرفود.

ويشهد إقليم الرشيدية اليوم الخميس 07 يناير الجاري انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر في البرلمان الذي كان يشغله مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار .

ويبلغ عدد المرشحين لهذه للإنتخابات الجزئية 07 مرشحين .

ويتعلق الأمر ب “صغيري عبد الله” عن حزب العدالة والتنمية(المصباح)، و”أووجيل عمرو” عن حزب التجمع الوطني للأحرار(الحمامة)، ومحمد خطاري عن حزب الأمل (الطائرة)، واحساين ازاوي عن حزب الإصلاح والتنمية(الهلال)، ولحسن بوعرفة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية(غصن الزيتون)، و”حميد نوغو” عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(الوردة)، ونور الدين شاكر عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية(النخلة).

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته في 27 أكتوبر الماضي والقاضي بتجريد مصطفى العمري من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية”(إقليم الرشيدية)، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0