العماري لساكنة البيضاء: “أي واحد تضرر يمشي عند ليدك تعوضو”

منذ 8 ساعات
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*صورة تعبيرية
هبة بريس

حمل عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، مسؤولية الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، إثر التساقطات المطرية الغزيرة، لشركة “ليدك”.

وأكد العماري أن دور مجلسه هو تمثيل المواطنين عبر نقل شكاياتهم، داعيا جميع الساكنة التي تضررت من الفيضانات إلى وضع شكاياتها معززة بما يتبث الاضرار التي لحقتها لشركة “ليدك” للمطالبة بالتعويض.

وأضاف العماري، أن العقد المبرم بين المجلس والشركة يلزم الأخيرة بتعويض المواطنين المتضررين والذين وضعوا طلباتهم المستوفية للشروط المطلوبة، مشيرا الى أن الشركة تقوم بعدها بدراسة الطلبات وإجراء خبرة لتحديد حجم الاضرار وتعويض المتضررين.

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‫3 تعليقات

  1. انتم منتخبين من طرف السكان وتمتلوهم .انتم الدين عليكم القيام باحصاء الأضرار الدي سببتها ليدك لساكنة ومطالبة الشركة قانونيا بالتعويض.فالمواطن لايعرف الشركة ولم يعطيها مهمة تسيير الماء و الكهرباء والصيانة ليحاسبها بل انتم الدين قمتم بدلك وتريد التهرب من المسؤولية.

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