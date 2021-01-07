العماري لساكنة البيضاء: “أي واحد تضرر يمشي عند ليدك تعوضو”

*صورة تعبيرية

هبة بريس

حمل عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، مسؤولية الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، إثر التساقطات المطرية الغزيرة، لشركة “ليدك”.

وأكد العماري أن دور مجلسه هو تمثيل المواطنين عبر نقل شكاياتهم، داعيا جميع الساكنة التي تضررت من الفيضانات إلى وضع شكاياتها معززة بما يتبث الاضرار التي لحقتها لشركة “ليدك” للمطالبة بالتعويض.

وأضاف العماري، أن العقد المبرم بين المجلس والشركة يلزم الأخيرة بتعويض المواطنين المتضررين والذين وضعوا طلباتهم المستوفية للشروط المطلوبة، مشيرا الى أن الشركة تقوم بعدها بدراسة الطلبات وإجراء خبرة لتحديد حجم الاضرار وتعويض المتضررين.

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