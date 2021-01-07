أسامة رمزي يعلق على فيديو “المنقبة”: “شكون فينا عمرو ما غلط”

نجلاء مزيان: هبة بريس

نشر الفنان المغربي أسامة رمزي عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات تدوينة مطولة يطلب فيها من متابعيه الرأفة بصاحبة الفيديو مشيرا أنها لا يجب أن تتحمل المسؤولية لوحدها.

و كتب الفنان الكوميدي :”بغيت نبدا هاد سطوري بشكون فينا عمرو ما غلط ؟ الا كنتي عمرك غلطتي غانقول ليك بلا ما تكمل هادشي اللي غادي نقول”.

و أضاف:”الفيديو لي منتاشر ديال ديك البنت مؤخرا كيضر فالخاطر بحيث كتولي تقول مع راسك تخيل معايا غلطة غاتبقى تخلص عليها حياتها كاملة بزاف غادي يتعاملو معاها على أنها المذنبة الوحيدة فالقصة”.

و واصل:” مشكلة هاد البنت قبل الفيديو هي الثقة فواحد ماشي راجل بهاد المعنى وبلا منبقاو نزوقو فالهضرة بزاف حيت حنا عارفين الولاد اش يقدرو يديرو باش يقنعو بنت دير شيحاجة كيفما عارفين نقطة ضعف البنات هو داك الاهتمام و الاحاسيس الي تخليهم يديرو اي حاجة الى بغاو”.

و تابع :”انا هنا مكنحكمش على الولد ونعفي البنت بالحق كنقول اه غلطات ولا غلطو بجوج علاش ديما كنجبدو واحد السمطة ونبداو نسلخو فالبنت بوحدها و هو راه راجل عادي عراها و صورها و دار ليها و غادي يقدر يكمل حياتو عادي و يقدر يتزوج ومراتو تعرف القصة ديالو و هانيا”.

و اختتم :”مكندافع لا على فساد لا كنشجع الفضيحة باش مينوضش شيواحد يقولي شي هضرة مكايناش

بلحاق لي بغيت نقول هي الرحمة ثم الرحمة والله غفور رحيم”.

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