أسامة رمزي يعلق على فيديو “المنقبة”: “شكون فينا عمرو ما غلط”

منذ 4 ساعات
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نشر الفنان المغربي أسامة رمزي عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات تدوينة مطولة يطلب فيها من متابعيه الرأفة بصاحبة الفيديو مشيرا أنها لا يجب أن تتحمل المسؤولية لوحدها.

و كتب الفنان الكوميدي :”بغيت نبدا هاد سطوري بشكون فينا عمرو ما غلط ؟ الا كنتي عمرك غلطتي غانقول ليك بلا ما تكمل هادشي اللي غادي نقول”.

و أضاف:”الفيديو لي منتاشر ديال ديك البنت مؤخرا كيضر فالخاطر بحيث كتولي تقول مع راسك تخيل معايا غلطة غاتبقى تخلص عليها حياتها كاملة بزاف غادي يتعاملو معاها على أنها المذنبة الوحيدة فالقصة”.

و واصل:” مشكلة هاد البنت قبل الفيديو هي الثقة فواحد ماشي راجل بهاد المعنى وبلا منبقاو نزوقو فالهضرة بزاف حيت حنا عارفين الولاد اش يقدرو يديرو باش يقنعو بنت دير شيحاجة كيفما عارفين نقطة ضعف البنات هو داك الاهتمام و الاحاسيس الي تخليهم يديرو اي حاجة الى بغاو”.

و تابع :”انا هنا مكنحكمش على الولد ونعفي البنت بالحق كنقول اه غلطات ولا غلطو بجوج علاش ديما كنجبدو واحد السمطة ونبداو نسلخو فالبنت بوحدها و هو راه راجل عادي عراها و صورها و دار ليها و غادي يقدر يكمل حياتو عادي و يقدر يتزوج ومراتو تعرف القصة ديالو و هانيا”.

و اختتم :”مكندافع لا على فساد لا كنشجع الفضيحة باش مينوضش شيواحد يقولي شي هضرة مكايناش
بلحاق لي بغيت نقول هي الرحمة ثم الرحمة والله غفور رحيم”.

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‫5 تعليقات

  1. صراحة احز في نفسي كتيرا مصير الفتاة…المشكل ليس في الفعل ولكن في التقة العمياء في شحص اناني لا يستحقها…

  2. اسي غلاطة إذا بتوليتم فاستتروا الإثنين ما احترموا حتى داك اللباس حشومة وعار ولي دار الذنب يستاهل العقوبة

  3. هذه راه ماشي غلطة .هذه اسمها الدسارة وقلة التربية.

  4. عجبا لاهل عصرنا. والله لو كانت زوجتك ما تجاوزت عنها. ما أسهل التبرير ما لم تكن مصيبتك. العيش بين هذه “المرأة” وزوجها مستحيل ما لم يكن متسخا بالرذيلة مثلها وفاقدا المروءة والغيبة. وتذكروا كيف يكون حال أبناءها عندما يصف أقرانهم امهم بالوصم الفضيع. سلم يا ربي سلم. نسال الله السلامة والعافية وأن يحفظ عرضنا وعرض كل مسلم. ولتكن عبرة لكل من تساهلت بعرضها وبذلته لغير زوجها. وكلكم محاسب على ما يأتيه من أفعال. وقبح الله من يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. وعلى رأسهم الفنانون بمختلف انواعهم

  5. نسيت نقول بهاء الشخص أن من شؤم الذنوب ان يدفع ثمنها الجاني ومن في فلكه وقد يمتد ضرره إلى سبعة اجيال. اليست ذرية ابليس مطرودة من رحمة الله بسبب ذنبه. وطردت ذرية آدم من الجنة بسبب ذنبه واحد وكل ذلك عدل.

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