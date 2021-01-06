أكادير : آخر مستجدات أشغال أكبر محطة لتحلية الماء بشمال افريقيا

منذ 21 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر مستجدات لأكبر محطة لتحلية مياه البحر في شمال افريقيا، عقد والي جهة سوس ماسة ” أحمد حجي” إجتماعا عن بعد مع عدد من المتدخلين في بناء المحطة التي دشنها الملك محمد السادس في آخر زيارة لجلالته لأقاليم سوس .

الاجتماع الذي شارك فيه عن بعد كل من حضور كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير. تناول أخر مستجدات تقدم الاشغال في محطة تحلية مياه البحر المتواجدة فوق تراب جماعة انشادن بإقليم اشتوكة آيت باها .

محطة تحلية مياه البحر، مشروع دو أهمية قصوى في ظل نقص الموارد المائية بجهة سوس ماسة، والتي عصفت موجتها مؤخرا على اقاليم ومدن سوس، مما أدى الى اللجوء لتقليص مدة تزود ساكنة الجهة بمياه الشرب ، وتقليص حصيص الفلاحين من مياه السقي، قبل أن تعرف أقاليم الجهة تساقطات مطرية مهمة في الاشهر القليلة الماضية ولازالت ، مما سيمكن من إنتعاش حقينة السدود.

لكن المحطة رغم الامطار، يبقى مشروع حيوي ودو أهمية في دعم شبكة تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وفي هذا السياق، قدم المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عرضا بخصوص تقدم أشغال المحطة، كما أشار في معرض حديثه إلى جملة الإشكالات التي ستساهم في التخفيف منها على صعيد جهة سوس ماسة.

وسبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، الكشف عن موعد الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بجماعة انشادن باشتوكة آيت باها، قائلا إنه من المرتقب استكمال كافة الأشغال المتعلقة بها في أفق مارس 2021.

يذكر أن محطة تحلية مياه البحر الممتدة على مساحة تبلغ 20 هكتارا، والتي تقع على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير، تأتي استجابة لأهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي لدعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب واحتواء الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين .

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