هولندا تبدأ تطعيم مواطنيها ضد كورونا اليوم الأربعاء

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

بدأت هولندا، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بلقاح “فايزر بايونتيك”، بمشاركة وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ، في مدينة فيجيل في جنوبي البلاد، الواقعة في مقاطعة شمال برابانت.

وقالت الوكالة الإخبارية الهولندية دي تيلغراف، عبر موقعها الإلكتروني، “باشرت حملت اللقاحات ضد فيروس كورونا في بلادنا اليوم، وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لبدء عملية التطعيم، وقد حصلت ممرضة في درا رعاية المسنين، سانا القادري، البالغة من العمر 39 عامًا، على أول جرعة في هولندا في مدينة فيجيل. بتواجد وزير الصحة هيوغو دي يونغ”.

وأضافت، “في وقت لاحق من اليوم، بدءًا من الساعة الثانية من بعد الظهر، سيبدأ عدد من المستشفيات أيضًا في التطعيم”.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ، قوله “إنها لحظة مذهلة، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تنتهي كل هذه المعاناة بسبب جائحة كورونا، لكننا اليوم بدأنا هنا في برابانت حيث بدأت الأزمة”.

ويذكر أن لقاح “فايزر بايونتيك” سيوفر في هولندا، التي تعد من أواخر الدول الأوروبية التي بدأت تطعيم مواطنبها ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القادمة، أولا للعاملين في دور رعاية المسنين، وللمعاقين. وبعض العاملين في القطاع الصحي اللذين لهم عمل مباشر مع مرضى كوفيد-19 في المستشفيات وخدمات الإسعاف، على أن يتبعها مرحلة ثانية للتطعيم بعد ثلاثة أسابيع لتحقيق أقصى قدر من الحماية من فيروس كورونا.

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