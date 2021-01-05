جامعة الأخوين .. أول جامعة مغربية تنال اعتراف الوكالة الدولية

منذ 54 ثانية
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هبة بريس

نوهت وكالة الاعتماد (NECHE) “نيو إنغلاند للتعليم العالي” بأداء جامعة الأخوين في إفران بوصفها “مؤسسة أكاديمية معترف بها دوليا نظير ممارساتها في مواجهة تحديات التعليم العالي للقرن ال 21”.

هذا ونوهت وكالة “NECHE” ، وهي الوكالة التي تتولى تقييم واعتماد جامعات نخبوية مثل هارفارد، يال ومعهد ماساشوسيتش للتكنلوجيا، نوهت أن جامعة الأخوين يمكنها أن تتطلع الى التموقع في خانة جديدة للامتياز.

هذا التنويه والاعتراف بالجودة من قبل (NECHE) ل جامعة الأخوين هو اول تنويه تناله احدى الجامعات المغربية.

تطرح الجامعة الافرانية، وفي إطار مخططها الاستراتيجي 2025- 2020، تكوينات وبرامج جديدة مفتوحة على التكنلوجيا والرقمنة التي اصبحت اليوم احد عمائد الاقتصاد والسياسة في العالم. من برامج الذكاء الاصطناعي والروبوت وصولا الى التحول الرقمي وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيا القطاع المالي.

وتؤكد ادارة الجامعة أنها تسعى لتعزيز الابتكار وروح المقاولة لدى الطلبة لما في ذلك من اهمية في تعزيز جاذبيتهم في سوق العمل. يذكر ان مدرسة إدارة الأعمال التابعة للجامعة دخلت في شراكة مع مؤسسات جامعية متخصصة لاطلاق الدورة الأولى من تظاهرة المقاولة الناشئة بالمغرب.

هذا وقد انضمت جامعة الأخوين الى برنامج “إكسبلورر” المتعلق بالابتكار والموجه نحو المقاولين والمبتكرين. وهو البرنامج الذي طورته جامعة محمد السادس للبوليتيكنيك بتعاون مع معهد ماساشوسيتس للتكنلوجيا، وهو عبارة عن مشروع يسعى لضم مجموعة من المبتكرين والمقاولين ممن يتطلعون الى احداث تغيير في بيئة المقاولة المغربية والافريقية والعالمية.

هذا ويذكر ان جامعة الأخوين سبق ونالت الاعتماد الاكاديمي (NEASC) ليأتي الاعتماد الاكاديمي (NECHE؛ ليعزز مكانة الجامعة الرائدة على الصعيد الدولي. هذا وتتميز الجامعة الافرانية بنسبة بطالة هي الاقل ضمن خريجي الجامعات في المغرب.

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