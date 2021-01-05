وزير الخارجية المصري يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

هبة بريس – وكالات

أكدت مصر أن وزير خارجيتها سامح شكري سيحضر اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية التي تستضيفها اليوم الثلاثاء محافظة العلا السعودية، وسط توقعات بإعلان إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، على حسابه الرسمي في “تويتر” أن شكري يصل الآن إلى العلا للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن حافظ، تصريحه بأن مصر تسعى دائما إلى “دعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يعيد اللحمة داخل البيت العربي ويتيح المجال للتعاون البناء وحفظ مصالح كافة الأطراف”.

وشدد المتحدث في هذا السياق على “أهمية صدق النوايا لإنجاز مصالحة حقيقية تعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي”.

وتنعقد قمة اليوم عقب توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية.

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