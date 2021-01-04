عاجل : الكويت تعلن الاتفاق على فتح المعابر بين السعودية وقطر

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط 

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنه تم الاتفاق بين السعودية وقطر على فتح المعابر البرية والجوية بينهما.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية، سيسري من مساء اليوم الإثنين.

بدوره، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القمة الخليجية المرتقبة غدا الثلاثاء، ستكون جامعة للشمل بين دول مجلس التعاون.

وقال بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية: “قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن”.

وتابع: “سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول الخليج وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها”.

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