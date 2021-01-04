الدوزي يرفع العلم المغربي بمعبر الكركرات

هبة بريس

توجه النجم المغربي، الدوزي، متم الاسبوع المنصرم الى معبر الكركرات تزامنا والاحتفال برأس السنة الجديدة.

ونشر الدوزي على حسابيه بموقعي “فيسبوك” و”انستغرام” صورا من المعبر حاملا العلم المغربي.

وتفاعل عدد من النشطاء مع صور الدوزي، حيث حصدت الاف الاعجابات والتعاليق التي أشادت بوطنية النجم الشاب الذي لا يتردد غي كل مناسبة بالتغني بمغربية الصحراء.

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