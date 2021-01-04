الدوزي يرفع العلم المغربي بمعبر الكركرات

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس

توجه النجم المغربي، الدوزي، متم الاسبوع المنصرم الى معبر الكركرات تزامنا والاحتفال برأس السنة الجديدة.

ونشر الدوزي على حسابيه بموقعي “فيسبوك” و”انستغرام” صورا من المعبر حاملا العلم المغربي.

وتفاعل عدد من النشطاء مع صور الدوزي، حيث حصدت الاف الاعجابات والتعاليق التي أشادت بوطنية النجم الشاب الذي لا يتردد غي كل مناسبة بالتغني بمغربية الصحراء.

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تعليق واحد

  1. كلهم بغاو اكنو مواطنين صالحين بهز الرية فلكركرات سير توضا وصلي را ناس كموتو فجبال بلبرد ديلهم غير العواد تكن مواطن صالح

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