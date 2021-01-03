إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

هبة بريس- وكالات

أعيد انتخاب زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيسة للكونغرس اليوم الأحد.

وفازت بيلوسي برئاسة مجلس النواب بفارق ضئيل، حيث حصلت على 216 صوتا مقابل 209 أصوات لـ كيفن مكارثي من ولاية كاليفورنيا، والذي سيكون مرة أخرى زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

نالت بيلوسي استحسان العديد من الديمقراطيين لمدة عامين لقيادتها معارضتهم للرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى حد كبير إلى توحيد المعتدلين والتقدميين في حزبها لتحقيق هدفهم المشترك المتمثل في هزيمته وجمع كميات ضخمة من أموال الحملة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

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