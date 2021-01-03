موجة جديدة.. النرويج تشدد قيود كورونا

منذ 10 دقائق
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هبة بريس- وكالات

أعلنت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ اليوم الأحد، أنه تقرر تشديد قيود كورونا على مستوى البلاد لمواجهة موجة جديدة من الفيروس.

وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي: “نرى المزيد من المؤشرات على موجة جديدة من الإصابات”، مشيرة إلى أسباب بينها احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة وظهور النوع الأكثر عدوى للفيروس الذي تم اكتشافه في بريطانيا.

 

وأفادت سولبرغ بأن على النرويجيين التوقف مؤقتا عن ممارسة حياتهم الاجتماعية خلال الأسبوعين المقبلين حتى “لا يخرج انتشار الوباء عن السيطرة”.

وأعلنت النرويج مؤخرا تعليق الدراسة في الجامعات حتى 18 يناير وفرضت الخميس اختبارات كوفيد-19 الإلزامية على جميع الوافدين، عند الوصول أو في غضون 24 ساعة، لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

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