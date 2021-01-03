اوهام البوليساريو .. ترويج للحرب تحت انارة عالية !!! صورة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

لازالت “البوليساريو” تنفث الاكاذيب مدعية ان الحرب بينها وبين المغرب لا زالت قائمة ,غير ان المضحك في الادعاء الاخير يكمن في تناول الموضوع من زاوية اخرى اذ تم ارفاق صور للحرب الوهمية بمظهر جلسة تزينها ” طبلة اتاي ” وانارة من درجة عالية !!!!.

ويتضح أن البوليساريو فاق اصرارها الترويج للحرب كل المعقول حيث تجاوزت المعتاد فتفننت في ذلك من خلال توثيق لجلسة لا تعكس اطلاقا ان الامر يتعلق بحرب مزعومة .

الصحفي والاعلامي محمد الفنيش علق على الصورة بالقول ” قيادة البوليساريو تصر على أنه هناك حرب، هذه المرة حربهم الوهمية يرافقها الفراش ومعها “لحصيرة” و”طبلة أتاي” و”مجمر” وإنارة من درجة عالية!مهرجان هذا وليست حرب!! حتى اذا ذهبت الى نزهة في الصحراء لا تأخذ معك “الطبلة” بل تعتبر الرمال “طبلة” الصحراوي لصنع الشاي والرمال فراشه لأن الرمل لا يلتصق باللباس أما “المجمر” فتغني عنه حفرة بسيطة في الرمال ”

 

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‫2 تعليقات

  1. هؤلاء كلهم جزائريون.
    الصحراويون يعيشون في المغرب

  2. هههههه يكذبون فيصدقون كذبهم فاصبحوا اضحوكة العالم

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