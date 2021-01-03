طرفاية : سارق محلات تجارية في قبضة الدرك الملكي

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس : أشعبان لحبيب

بعدما تقدم أرباب محالات تجارية, بمدينة طرفاية صباح أمس السبت, 02 يناير 2021 بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية, يؤكدون من خلالها أن محلاتهم التجارية تعرضت للإقتحام و السرقة وذلك بعدما تم كسر الأقفال حيث إكتشفوا سرقة مبالغ مالية, وبعض السلع كالشاي الرفيع, وكذا صناديق مادة السكر من طرف مجهول.

ومباشرة بعد وضع الشكاية من طرف أرباب المحلات إنتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث من أجل المعاينة مع فتح تحقيق وحسب مصادر هبة بريس أكدت على أن مصالح الدرك الملكي باشرت منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت, تحرياتها من اجل الوصول إلى مرتكب هذا الفعل الجرمي حيث تمكنت من تحديد أوصاف وملامح المشتبه فيه, الذي إستهدف هذه المحلات التجارية, التي لا تتوفر على كاميرات المراقبة.

وبعد تحديد مكان تواجده تم وضع خطة محكمة مكنتهم من محاصرة المعني بأحد الأزقة بالحي الجديد, حيث إستطاعت ذات العناصر الدركية, وفي أقل من 12 ساعة من توقيف المشتبه, فيه وإقتياده إلى سرية طرفاية.

وقد جرى وضع المتهم , تحت تدابير الحراسة النظرية, قصد التحقيق معه, تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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