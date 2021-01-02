الجزائر تعيد أسطوانتها المشروخة، ووزير خارجيتها :”جيشينا قوي ولن يخيفنا أحد”

منذ 6 ساعات
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن العسكر بالجارة الشرقية، تركوا الوضع الداخلي المأزوم في ظلّ النقص الحاد في مادة الحليب وتراكم مديونية الدولة وتراجع ايرادات النفط، لصالح تصويب عدسات “الكاميرا” في اتّجاه المغرب ومصالحه الحيوية في الصّحراء، مستخدمين مختلف أساليب التّلاعب والتضليل والتشويه، والتهديد الذي تجاوز مرحلة التلميح الى التلويح بشن الحرب والعزف على اسطوانات مشروخة تعود للحقبة الباردة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم السبت، أن بلاده لا ينبغي أن تخاف من التحديات لأنها دولة قوية ولها تاريخ نضالي كبير وتمتلك جيشا قويا، مضيف :” لا يوجد أي تصريح من مسؤول أجنبي يمكن أن يسيء للجزائر بأي طريقة كانت. الجزائر دولة قوية ولها تاريخ نضالي كبير ضد الاستعمار ولديها جيش قوي وإدارة قوية ولا ينبغي الخوف من التحديات. هذا لا يعني التقليص من حجم التحديات لكن لا ينبغي الخوف منها”.

بوقاودم وفي تناقض صارخ بين سياسة بلاده مع دول الجوار ودبلوماسية “قصر المرادية”، قال أن الجزائر لها حدود مع سبع دول، وأنها “دولة تدعو للسلام وتعمل على إحلال السلام في جوارها وحل كل النزاعات الموجودة سواء في ليبيا أو مالي”، وهو ماتفنذه عرقلة الجزائر لبناء صرح المغرب العربي من خلال التشبث باطروحات تعود لحقبة اكل الدهر عليها وشرب.

 

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‫3 تعليقات

  1. لكم تاريخ نضالي بعد سنة 1962 اما قبلها لا وجود لدولة اسمها الجزائر حسب تصريحات الجنرال دوكول.

  2. When you buy pizza , its not about slice !! Is about a nice !!!!!!!

  3. استعمرتهم فرنسا ما يزيد عن 130 سنة وعندما غادرت فرنسا الجزائر بقيت فيهم نزعة التفوق وانهم الأقوى وبقيت عندهم نظرة استصغار الآخرين..لكنهم لسوء حظهم وجدوا قرب دولة اسمها المغرب لن تحني لهم الرأس أبدا والحمد لله نتفوق عنهم في كل شيء… نتمنى لإخواننا الجزائريين أن يعودوا إلى رشدهم فالمغرب لا يكن لهم أي عداء المغرب سيظل دوما بلد الأخوة والسلم والسلام.

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